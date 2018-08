Hauptpreise übergeben – Gewinnspiel zu „Jedem Sayn Tal“

Bendorf. Strahlende Gesichter in Selters bei der Gewinnübergabe zum 25. Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“: Am vergangenen Donnerstag wurden im Beisein der Sponsoren evm Koblenz und EWH Selters sowie der Bürgermeister bzw. Beigeordneten und der Tourist-Infos der teilnehmenden Verbandsgemeinden die Hauptpreise übergeben. Für die Stadt Bendorf war der Erste Beigeordnete Bernhard Wiemer vor Ort und gratulierte den glücklichen Gewinnern.

Marcel Biewer aus Dierdorf durfte sich über einen Gutschein für ein Fahrrad im Wert von 1.500 Euro freuen und Willi Wolf aus Deesen darf sich bald ein Zweirad im Wert von 1.200 Euro aussuchen.

Die Gewinner der Gutscheine von Madelon’s Sportshop in Selters und der Eintrittskarten für verschiedene Schwimmbäder haben ihre Preise bereits im Vorfeld erhalten.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 30.07.2018