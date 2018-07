Grünschnitt- und Reinigungsarbeiten am Mittelstreifen der B 9

Auf dem Mittelstreifen der B 9-Stadtdurchfahrt werden Grünschnitt- und Reinigungsarbeiten durchgeführt.

Von Mittwoch, 18. Juli bis Mittwoch 25. Juli finden die Arbeiten in Fahrtrichtung Bonn vom Moselring bis zur Stadtgrenze statt. Am Donnerstag 26. und Freitag 27.7.2018 werden die Arbeiten in Fahrtrichtung Boppard vom Moselring bis zur Laubach durchgeführt.

Die Reinigungskolonne ist täglich von 08.00 bis 15.30 Uhr aktiv und wird im Baustellenbereich den Verkehr auf einen Fahrstreifen verengen. Im Bereich der Baustelle wird es auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung geben.

Trotz Verlagerung in die verkehrsärmere Zeit sind Stauungen nicht ganz auszuschließen. Der Kommuale Servicebetrieb bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 09.07.2018