Griesson – de Beukelaer Stadtlauf Polch findet am 23.09.2018 zum sechzehnten Mal statt – Bambini und Schüler auf dem Vormarsch.

DeBeukelaer Champions Run 10 km und 5 km starten gemeinsam um 11:00 Uhr und 11:02 Uhr

Flacher Stadtkurs bietet optimale Bedingungen für Bestzeiten

Polch. Am 23.09.2018 fällt um 11:00 Uhr der Startschuss zum sechzehnten Griesson – de Beukelaer Stadtlauf in Polch.

Ein Stadtlauf für alle Alters- und Leistungsklassen. Über 700 Bambini und Schüler sind jährlich am Start. Dazu viele hundert Jedermannläufer und natürlich die Leistungsläufer im Champions-Run über 5 und 10 km. Mehr als 1500 Sportler werden auch in diesem Jahr in Polch erwartet.

5 km und 10 km Läufer gehen gemeinsam auf die Strecke

„In Polch sind traditionell sehr viele schnelle Sportler am Start. Damit diese Athleten ungehindert und in „ihrem“ Tempo laufen können, gibt es in diesem Jahr nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr wieder den DeBeukelaer Champions Run. In diesem Wettbewerb gehen die schnellen 5 km Läufer (unter 25 min/5 km) und die schnellen 10 km Läufer (unter 50 min/ km) gemeinsam auf den 1,66 km langen Rundkurs durch Polch. Während die 5 km Läufer bereits nach drei Runden in den Zielkanal abbiegen, laufen die 10 km Läufer noch weitere drei Runden durch Polch“, berichtet Peter Gries, Pressesprecher von Griesson – de Beukelaer.

Nach dem gleichen System laufen am Nachmittag die Jedermann-Läufer und Walker in einem lockeren Tempo. „Wer um den Gesamtsieg kämpft, ist im Champions-Run um 11:00 Uhr gut aufgehoben, während die Läufer, die sich einen Treppchenplatz in der Altersklassenwertung auf 10 km erhoffen, im Jedermannlauf um 13:00 Uhr starten müssen“, erklärt Michael Röder von der LG Maifeld-Pellenz. Die Vereine der LG Maifeld-Pellenz sind seit vielen Jahren für die sportliche Leitung beim Griesson – de Beukelaer Stadtlauf in Polch verantwortlich.

Bei den Bambiniläufen (444 m) und Schülerläufen (1000 m) sind die Startzeiten und auch die Laufstrecken unverändert zum Vorjahr.

Seit 2015 starten alle Wettbewerbe in der Vormaystraße, Nähe Maifeldhalle. Dort befindet sich auch das Ziel für alle Streckenlängen. Die Jedermannläufer haben drei, die Hauptläufer

sechs Runden Zeit, um die tolle Stimmung am Streckenrand zu genießen. Heiße Sambarhythmen sorgen für Kurzweil bei Sportlern und Besuchern.

Buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie rund um das Forum Polch

Rund um das Forum in Polch wird den ganzen Tag ein attraktives Rahmenprogramm angeboten. Die riesige Prinzen-Hüpfburg und viele Attraktionen lassen Kinderherzen höher schlagen. Aussteller informieren über Themen rund um die Gesundheit und das Team des Katholischen Klinikum Koblenz Montabaur lockert verspannte Sportlermuskeln. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der LG Maifeld-Pellenz.

Sonderwettbewerb der Schulen

„Die Förderung des Sports bei Kindern und Jugendlichen in der Region ist ein erklärtes Ziel von Initiator, Hauptsponsoren und Veranstalter“, betont Peter Gries. Am Sonderwettbewerb der Schulen können alle Schulen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz und aus Koblenz teilnehmen und attraktive Geldpreise gewinnen, die von der münz Stiftung ausgelobt werden.

Ohne Helfer geht es nicht

Bernhard Münz, Veranstalter zahlreicher Sportevents in der Region, freut sich über das Engagement und die Hilfe der LG Maifeld-Pellenz und vieler Ortsvereine. „Das münz Team organisiert die Sportveranstaltungen und plant schon Monate voraus, doch ohne die Helfer vor Ort und die Unterstützung der Sponsoren wären Veranstaltungen wie der Griesson – de Beukelaer Stadtlauf in Polch kaum möglich.“ Am Veranstaltungstag sind rund 150 Helfer im Einsatz.

Jetzt Online anmelden

Das Online-Anmeldeportal ist unter www.muenz-sportkonzept.de/stadtlauf geöffnet. Das Startgeld für Erwachsene beträgt 10,00 Euro, Kinder und Jugendliche starten für 6,00 Euro. Im Startgeld inklusive sind die Startnummer, die auf Wunsch mit dem Namen oder dem Spitznamen des Teilnehmers personalisiert wird, der Einweg – Zeitmesschip, Ergebnis- und Urkundenservice, kostenloser Fotodownload, Erdinger Alkoholfrei im Ziel sowie selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder ein Gutschein für eine prall gefüllte Gebäcktüte von Griesson – de Beukelaer. Auf der Internetseite www.muenz-sportkonzept.de gibt es alle Informationen zur Ausschreibung, zu den Wettbewerben und dem Zeitplan.

Ausschreibung:

Termin: Sonntag, 23.09.2018

Start: ab 11.00 Uhr

Ort: Polch

Startzeiten:

11:00 Uhr 5 km DeBeukelaer Champions-Run unter 25 Minuten m/w, Jahrgang 2008 und älter; Zielschluss 5 km: 11:30 Uhr

11:02 Uhr 10 km DeBeukelaer Champions-Run unter 50 Minuten m/w, Jahrgang 2004 und älter; Zielschluss 10 km: 11:55 Uhr

12:00 Uhr 444 m Bambinilauf m/w, Jahrgang 2011 – 2014 (wird bei mehr als 150 Teilnehmern in zwei Starts männlich –weiblich 12:00 / 12:05 Uhr) geteilt

12:20 Uhr 1 km Schülerlauf m/w, Jahrgang 2008 – 2010

12:30 Uhr 1 km Schülerlauf m/w, Jahrgang 2005 – 2007

13:00 Uhr 5 km Jedermann & AK Lauf m/w, Jahrgang 2008 und älter;

13:02 Uhr 10 km Jedermann & AK Lauf m/w, Jahrgang 2004 und älter;

13:05 Uhr 5 km Walking & Nordic Walking m/w, Jahrgang 2008 und älter

Das könnte Sie interessieren:

Champions Run (keine AK Wertung) 5 km und 10 km um 11:00/11:02 Uhr

Jedermannlauf (AK Wertung) 5 km und 10 km um 13:00/13:02 Uhr

Streckenführung und Startpunkte für alle Läufe vor Maifeldhalle

Sambagruppe im Zielbereich

Aussteller am Forum Polch

Parkmöglichkeiten zusätzlich auf dem Parkplatz von Griesson – de Beukelaer und auf dem REWE Parkplatz

Alle Siegerehrungen je nach Wetter am oder im Forum Polch

Medaillen für alle Kinder

Chipzeitnahme mit Einwegtransponder

Spitzname auf Startnummer

Gebäcktüten vom Titelsponsor

Online-Urkundendruck

Kostenlose Veranstaltungsfotos

Zusammenarbeit mit LG Maifeld-Pellenz

Wichtige Termine:

Das Online-Anmeldeportal ist bis zum 20.09.2018 geöffnet

Nachmeldungen sind am 23.09.2018 ab 9:00 Uhr im Forum Polch möglich

Am 06.09.2018 werden die personalisierten Startnummern produziert. Danach ist eine Abmeldung vom Lauf nicht mehr möglich. Es können aber Ersatzläufer benannt werden.

Ab dem 20.09.2018 können die Startunterlagen beim dm-Markt in Polch oder bei Intersport Krumholz (Mülheim-Kärlich und Mayen) abgeholt werden. Auf Wunsch werden die Unterlagen auch versendet oder am Veranstaltungstag zur Abholung bereitgestellt.

Alle Infos gibt es auf www.muenz-sportkonzept.de/stadtlauf

Quelle: münz sportkonzept GmbH & Co. KG

veröffentlicht am: 22.08.2018