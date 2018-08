Grenzau will zum Saisonauftakt in Jülich punkten

Saisonauftakt für den TTC Zugbrücke Grenzau in der Tischtennis-Bundesliga: Für die Westerwälder geht es am ersten Spieltag gleich zu einem alten Bekannten, der in diesem Sommer in die Bundesliga zurückgekehrt ist: TTC indeland Jülich. Die Partie beim Aufsteiger beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

„Der erste Eindruck von der Mannschaft ist ein guter“, sagt TTC-Cheftrainer Dirk Wagner mit Blick auf sein neuformiertes Team. „Allerdings ist das natürlich nur ein Trainingseindruck und keiner unter Wettkampf- Bedingungen. Ich denke, der Eindruck wird ein bisschen klarer, wenn die Jungs unter der Woche nun alle bei den Bulgarian Open am Start sind.“ Kirill Gerassimenko, Mihai Bobocica, Anders Lind und Marcelo Aguirre werden ab Dienstag im bulgarischen Asarel in den Wettkampf einsteigen.

Dass die Mannschaft sportlich wie menschlich gut zusammenpassen kann, wurde bereits bei der Saisoneröffnungs- Pressekonferenz deutlich – da fehlte jedoch noch der sportliche Druck. „Wir haben unterschiedliche Typen, Kulturen und Altersklassen im Team. Wenn es uns gelingt, dass die Mannschaft gut zusammenfindet, dann können wir unsere sportlichen Ziele erreichen“, sagt Wagner.

Die erste Gelegenheit, sich sportlich in der Bundesliga zu bewähren, wartet beim Aufsteiger in Jülich. Der TTC geht mit zwei Belgiern und einem jungen deutschen Spieler in die neue Saison. Martin Allegro ist mehrfacher belgischer Jugendmeister und holte 2018 die Bronzemedaille bei den belgischen Meisterschaften. Der 22-Jährige ist die aktuelle Nummer 142 der Weltrangliste und wie sein Landsmann Robin Devos Linkshänder. Devos wechselte vom amtierenden Meister aus Österreich (Walter Wels) nach Jülich und belegt in der Weltrangliste derzeit Position 128. Dritter Spieler im Bunde ist der ehemalige Deutsche Meister in der Altersklasse U15 Dennis Klein. Als Reservespieler vermeldet der Aufsteiger den fünffachen rumänischen Mannschaftsmeister Dragos Olteanu. Trainiert wird die Mannschaft von Miroslav Broda.

„Jülich hat eine ausgeglichene Mannschaft“, sagt der TTC-Cheftrainer. „Allegro, Devos und Klein bekommen nun die Chance, sich in der Bundesliga zu beweisen und können dabei frei aufspielen. Niemand erwartet Wunderdinge von diesem Team. Wir werden von Beginn an zeigen, dass wir nicht gewillt sind, die Halle als Verlierer zu verlassen.“ Nach Jülich wird Grenzau mit allen vier Spielern anreisen. „Das werden wir immer tun, wenn alle fit sind“, sagt Wagner. „Und wir werden uns immer am Abend vor dem Spiel zusammensetzen, uns austauschen und den Plan für das Spiel schmieden. Mir ist wichtig, dass wir alle immer mit klaren Vorstellungen zum Spiel kommen und wissen, wie wir die Aufgabe angehen wollen.“

Quelle: TTC Zugbrücke

veröffentlicht am: 13.08.2018