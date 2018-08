Gesund und fit mit der vhs!

Nordic Walking Basics – Schritt für Schritt zu mehr Ausdauer

Gemeinsam mit anderen ist es viel einfacher, gute Vorsätze umzusetzen. In diesem Kurs werden die Teilnehmenden die positiven Wirkungen des Nordic Walking erleben und viel über den für sie geeigneten Walkingstil, individuelle Trainingssteuerung sowie gesundheitliche Hintergründe erfahren. Ein sanftes Dehnprogramm rundet das Ganze ab. So können die Teilnehmenden typische Anfängerfehler vermeiden und sich bald über Erfolgserlebnisse freuen.

Bitte wettergerechte Kleidung tragen und etwas zu trinken mitbringen.

Benötigt werden nur Sportschuhe mit guter Dämpfung. Stöcke können zur Verfügung gestellt werden.

Hinweis: Der 1. Termin findet in der vhs, Hoevelstr. 6 statt (Raum 121). Alle weiteren Termine: Parkplatz Remstecken im Koblenzer Stadtwald (Hunsrückhöhenstraße Richtung Waldesch, 1. Parkplatz rechts (Eichenplatz).

Beginn: Di., 28.08.2018, 17:30-19:00 Uhr, 8 Termine (dienstags und donnerstags)

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Autogenes Training

Das autogene Training ist ein Verfahren, bei dem ein Zustand der tieferen Ruhe, geistigen Gelöstheit und körperlichen Entspannung erreicht wird. Hierbei kann es zu Erleichterung z. B. bei Nervosität, innerer Unruhe oder Konzentrations- und Schlafstörungen, führen. Es wird insbesondere darauf geachtet, die Übungen und Anleitungen so anschaulich wie möglich zu gestalten, damit die Teilnehmenden diese auch im Alltag entspannt üben und in Ihren gewohnten Tagesablauf integrieren können. Ein wichtiger Aspekt beim Erlernen des autogenen Trainings ist der gemeinsame wöchentliche Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe während des ganzen Kurses.

Termin: Di., 28.08.2018, 18:30-20:00 Uhr, 8 Termine

Ort: Grundschule Rübenach, Am Mühlenteich 15

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Bodytraining für eine bessere Körperhaltung

Wer nach der Sommerpause wieder fit werden möchte, ist in diesem Kurs richtig: Jede Kurseinheit beginnt mit einem ausführlichen Warm-up, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. In diesem Semester liegt der Schwerpunkt auf mehr Stabilität und Koordination. Dazu wird mit dem Balancekissen gearbeitet. Dies gibt u. a. den “kleinen” Muskeln, die die Gelenke stabilisieren, neue Reize. Stretching- und Dehnübungen runden jede Kursstunde ab. Aber auch Bein- und Pomuskulatur werden nicht zu kurz kommen. Durch die Nutzung von Hanteln werden die Übungen noch effektiver.

Beginn: Mi., 29.08.2018, 18:15-19:15 Uhr, 12 Termine

Ort: Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus, Weißer Gasse 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Yoga – Der Weg zur Entspannung

Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die aktiv zur Entspannung finden möchten. Gemeinsam werden Grundlagen und Variationen unterschiedlicher Yoga-Übungen kennengelernt und vertieft. Sie werden aktiv und auch passiv durchgeführt, damit so immer wieder eine andere Körperwahrnehmung ermöglicht wird. Durch verschiedene Atemtechniken lassen sich Stress und Hektik im Alltag reduzieren.

Beginn: Mi., 29.08.2018, 18:15-19:15 Uhr,

Ort: Physiotherapie Soccer-Fit, Metternicherweg 13, 8 Termine

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018