Geschichte und Gegenwart: Lehrkräfte erkunden Koblenzer Altstadt

Zum Auftakt des neuen Schuljahres organisiert das Kultur- und Schulverwaltungsamt/ Bildungsbüro Koblenz zwei Stadtführungen für interessierte Lehrkräfte aller Koblenzer Schulen durch die Altstadt.

Am 15. August 2018 wurden bei der ersten Stadtführung rund 25 Grundschullehrer/-innen von der Bildungs- und Kulturdezernentin der Stadt Koblenz, Frau Dr. Margit Theis-Scholz, am Schängelbrunnen als Startpunkt für die Stadtführung begrüßt. Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, dass die Stadtgeschichte und lokale Themen auch im Schulunterricht Berücksichtigung finden: „Durch die Stadtführungen soll relevantes Hintergrundwissen vermittelt und insbesondere die Möglichkeit gegeben werden, Impulse und Anregungen zu erfahren, z.B. für den Sachunterricht im Grundschulbereich oder den Geschichtsunterricht an den weiterführenden Schulen. Ich freue mich, dass unser Angebot auf so reges Interesse bei Lehrkräften aller Schularten gestoßen ist. Ein großes Dankeschön gilt der Stadtführerin und ehemaligen Lehrerin Frau Tilch, auf deren Vorschlag die Initiative für die angebotenen Stadtführungen zurückgehen.“

Die Führungen werden von dem erfahrenen Stadtführer der Koblenz Touristik, Manfred Böckling, geleitet. Als Germanist und Kunsthistoriker gewährt er den angemeldeten Lehrkräften einen fundierten Überblick über die verschiedenen Phasen der Koblenzer Stadtgeschichte. Die Aspekte des städtischen und kirchlichen Lebens werden anhand der historischen Bauten, vor allem der Kirchen, punktuell dargestellt.

Er berichtet u.a., dass Koblenz zwar einerseits selten im Mittelpunkt der Weltgeschichte stand, doch sich hier die Geschichte des Rheinlandes auf vielfältige Weise widerspiegelt. Koblenz ist zudem einer der ältesten Siedlungsplätze Deutschlands und Gründungsort von Rheinland-Pfalz 1947, sowie als Ort der Rittersturz-Konferenz 1948 eng mit der Grundlegung der deutschen Demokratie verbunden.

Die zweite Stadtführung für interessierte Lehrkräfte der weiterführenden Schulen findet am 22. August 2018 statt. Eine regelmäßige Fortsetzung ist bei anhaltendem Interesse vorgesehen.

Das Bildungsbüro Koblenz, welches 2017 mit Unterstützung von Fördermitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds gegründet wurde, arbeitet primär an der Vernetzung von Bildungsangeboten und Bildungsakteuren in Koblenz.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018