GenerationenKino zeigt „Unsere Erde 2“

Es ist wieder GenerationenKino-Zeit: In der gemeinsam vom städtischen Seniorenbeirat und den Kinobetrieben Weiler initiierten Veranstaltungsreihe für die ganze Familie steht als nächster Film der faszinierende Dokumentarfilm „Unsere Erde 2″ auf dem Programm. Aufführungstermin ist Montag, 8. Oktober, 15 Uhr, im Metropol. Der 94-minütige Film zeigt in beeindruckenden Bildern die Wunder unseres Planeten. Die Filmcrew bereiste zahlreiche Orte auf der ganzen Welt. Als nächster Film folgt am Dienstag, 27. November, die Komödie „Ein Lied in Gottes Ohr”.

Tickets kosten 10 Euro und beinhalten neben dem Film eine der Aufführung vorhergehende Kaffee-und-Kuchen-Tafel. Die Eintrittskarten müssen aus organisatorischen Gründen im Vorverkauf im Metropol-Kino erworben werden; Telefon 02631 24 332 und 23 251 oder online www.kinoneuwied.de

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 25.09.2018