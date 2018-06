„Geisterfahrerin“ auf der Südbrücke / B 327 – Polizei Koblenz sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 19.06.2018, 12.20 Uhr, wurde der Koblenzer Polizei ein „Geisterfahrer“ auf der B 327 zwischen der Abfahrt Koblenz-Horchheim und Waldesch gemeldet. Die Fahrerin eines roten Pkw Citroën mit Westerwälder Kennzeichen war an der Abfahrt Horchheim falsch auf die Bundesstraße 327 aufgefahren und fuhr im Gegenverkehr über die Südbrücke in Richtung Remstecken, wo sie dann nach der Abfahrt Karthause wieder auf die richtige, rechte Fahrspur wechseln konnte. (Ende der Mittelleitplanken) Kurz vor dem Remstecken wurde sie dann von der Polizei angehalten und kontrolliert. Glücklicherweise wurde von der Falschfahrerin kein Verkehrsunfall verursacht. Die Polizei Koblenz bittet nun Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall bemerkt haben oder sogar konkret gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0261-1030, zu melden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 20.06.2018