Geburtstagsfeier auf dem Bendorfer Wochenmarkt

Seit 4 Jahren ein beliebter Treffpunkt

Bendorf. Der Bendorfer Wochenmarkt feiert seinen vierten Geburtstag und hat nach einigen strukturellen Veränderungen nun seinen festen Platz im mittleren Bereich des Kirchplatzes. Eingebettet zwischen den Restaurants und Cafés bietet der Wochenmarkt freitagsnachmittags neben dem Einkauf auch einen beliebten Treffpunkt für die Bürger.

Der Weinstand und die Markttafel bieten eine schöne Gelegenheit, um in netter Runde die eine oder andere Leckerei auch direkt vor Ort zu genießen. Knuspriger Backfisch, heiße Wildfleischwurst oder Bratwürstchen in Bio-Qualität, ausgefallene Käsesorten sowie leckere Kuchen und Teilchen und ab Herbst auch wieder wechselnde Suppenvariationen – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Mottomärkte bringen ein ganz besonderes Erlebnis auf den Wochenmarkt und widmen sich immer unterschiedlichen Themen. Und auch die Marktmusik zum Abendläuten in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchengemeinde St. Medard ist am ersten Freitag im Monat fester und beliebter Bestandteil.

All dies wird am Freitag, 3. August, mit dem allseits bekannten Gesangs- und Tastenvirtuosen, Ralf „KNIFF“ Rosenbaum, musikalisch gefeiert. Außerdem wird der Geburtstagsmarkt mit einem bunten Buffet der Mülhofener Möhnen und einem nostalgischen Coffee-Bike mit vielen Kaffeespezialitäten und Snacks bereichert.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 20.07.2018