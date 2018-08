Geänderte Haltestelle des Bücherbusses in Urmitz/Bahnhof

Der Bücherbus der StadtBibliothek fährt jeden Mittwoch zwischen 13 und 13.30 Uhr eine Haltestelle im Mülheim-Kärlicher Stadtteil Urmitz/Bahnhof nahe der Grundschule an.

Aufgrund der Neubauarbeiten auf dem dortigen Schulgelände wurde die Haltestelle in der Vergangenheit vorübergehend verlegt. Nachdem nun die Bauarbeiten abgeschlossen sind, fährt der Bücherbus ab 29.8.2018 wieder die altbekannte Haltstelle Schulstraße nahe der Grundschule an. Die Uhrzeit bleibt unverändert.

Der Bücherbus bietet ein breites Medienangebot an Medien und Informationen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unter den rund 10.000 Medieneinheiten finden sich interessante und aktuelle Sachbücher, Romane, Kinderliteratur, Hörbücher und Filme.

Die weiteren Haltestellen in Mülheim-Kärlich sind von dieser Änderung nicht betroffen. Dort hält der Bücherbus weiterhin mittwochs von 13.45 – 14.45 Uhr in Mülheim auf dem Platz Chateau Renault/vor der Rheinlandhalle und von 15.15 – 15.45 Uhr in Kärlich auf dem Parkplatz Raiffeisenplatz.

Weitere Informationen zur StadtBibliothek Koblenz und zum Fahrplan des Bücherbusses im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018