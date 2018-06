Fußballgeschichte in der StadtBibliothek Koblenz

Das Bibliotheksteam und Henriette Vogt heißen am Donnerstag, 14. Juni 2018, alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren zur wöchentlichen Vorlesestunde in der StadtBibliothek im Forum Confluentes willkommen.

Passend zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Russland steht die Vorlesestunde an diesem Donnerstag ganz im Zeichen des Fußballs.

Vorgelesen wird eine spannende Fußballgeschichte, die von einem großen Turnier zwischen zwei rivalisierenden Fußballteams handelt. Die jungen Fußballspieler können ihre Gegner nicht besonders gut leiden. Aber schnell wird den Mannschaften klar, dass ohne den Fair-Play-Gedanken und Zusammenhalt im Team kein Spiel gewonnen werden kann. Was außerdem im Fußball wichtig ist und wer schlussendlich das Fußballspiel gewinnt, erfährt man ab 16.00 Uhr.

Anschließend können die Kinder ihr Fußballwissen unter Beweis stellen und eine Fußball-Bastelaktion findet statt.

Die Dauer der Veranstaltung beträgt etwa eine Stunde. Treffpunkt ist das 4. OG der StadtBibliothek am Zentralplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Um Voranmeldung unter Tel. 0261 /129 2624 wird gebeten. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stb.koblenz.de.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.06.2018