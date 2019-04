Freizeit zum Start in die Sommerferien

Tagesangebote neu im Programm

Lahnstein. Das Lahnsteiner Jugendkulturzentrum bietet in der ersten Sommerferienwoche wieder die beliebte Ferienfreizeit für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren an. Die Freizeit beginnt am Montag, den 1. Juli, und endet am Freitag, den 5. Juli 2019. Das Programm beginnt täglich jeweils um 9 Uhr und endet um 16 Uhr. Der Unkostenbeitrag beträgt 50 Euro.

Zusätzlich gibt es in diesem Jahr drei Tagesangebote für Jugendliche ab 12 Jahren. Diese Tagesausflüge finden statt am

Montag, 5. August 2019 Kino & JUKZ Erlebnistag, Kosten 10 Euro

Dienstag, 6. August 2019 Minigolf in Koblenz , Kosten 10 Euro

Mittwoch, 7. August 2019 Phantasialand, Kosten 55 Euro

Anmeldungen nimmt das Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein entgegen. Telefon: 02621 50604, E-Mail: jukz@lahnstein.de

Foto: Nasstaran Houshmand/Stadtverwaltung Lahnstein

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 04.04.2019