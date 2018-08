Frauen-Power auf der Sayner Hütte

Bendorf. Schönheit und Eleganz gepaart mit Mut und Intelligenz – Preußens Königinnen, treffen auf einen Ort harter Arbeit, der Industriegeschichte geschrieben hat – die Sayner Hütte. Am Sonntag, 12. August, 15 Uhr vermittelt die Themenführung „Frauen-Power“ einen spannenden Blick auf Frauen, die teils im Hintergrund, teils an vorderster Front in Preußen so manches „Eisen geschmiedet“ haben.

Die Teilnahmekosten für die ca. einstündige Führung umfassen den Eintritt in Sayner Hütte zzgl. vier Euro, Kinder 2,50 Euro. Treffpunkt ist das Besucherzentrum Sayner Hütte.

Eine Anmeldung ist möglich bei der Touristinfo Sayn; Tel.: 02622-902913; Mail: touristinfo.sayn@bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 30.07.2018