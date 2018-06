Florale Kunststücke: Blumen in ihrer schönsten Form

Arbeiten der Floristenprüfung in der StadtGalerie zu sehen

In der Neuwieder StadtGalerie sind wieder die schönsten Gestecke und Sträuße des aktuellen Prüfungsjahrgangs der Floristen zu sehen.

Die zweitägige Ausstellung verspricht ein florales Fest für Auge und Nase. Das hatte schon die Präsentation der praktischen Abschlussarbeiten angehender Floristen in den vergangenen beiden Jahren bewiesen. Für Blumenfreunde ist die Ausstellung am 16. und 17. Juni in der StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahr 1768 also ein heißer Tipp.

Doch zunächst sind die Prüflinge gefragt. Sie stellen am Freitag, 15. Juni, in der praktischen Abschlussprüfung die Fertigkeiten unter Beweis, die sie in einer dreijährigen Ausbildung erlernt haben. Zu den Prüfungsaufgaben gehören die Anfertigung eines bepflanzten Gefäßes, eines Gesteckes und eines Blumenstraußes. Darüber hinaus setzen die Prüflinge eine Aufgabe aus den Gestaltungsbereichen Raum- und Tischschmuck und Trauerfloristik um. Dafür mussten die Prüflinge zuvor eine schriftliche Ausarbeitung mit Pflanzen- und Materialliste, Werkskizze und Kalkulation anfertigen. Die IHK organisiert die Abschlussprüfung, der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus Floristmeistern und Berufsschullehrern.

Die beiden anschließenden Tage ist dann die Öffentlichkeit eingeladen. Interessierte können die begutachteten Werkstücke der Jungfloristen am Samstag, 16. Juni, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 17 Uhr bewundern. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 08.06.2018