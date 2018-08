Fiat-Punto in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße aufgebrochen

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 22.08.2018 wurde zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr ein weißer Fiat auf dem Parkplatz vor dem Finanzamt in Koblenz aufgebrochen. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl anschließend eine beige Damenhandtasche. In dieser Tasche befanden sich keinerlei Wertgegenstände. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 23.08.2018