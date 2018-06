Feuerwehr von innen: Senioren informieren sich

Beirat lädt für 28. Juni zum Besuch der Neuwieder Wache

Wie arbeitet die Feuerwehr? Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied besichtigt am Donnerstag, 28. Juni, die städtische Feuerwehr, um sich eingehend über die Arbeit der Brandschützer zu informieren. Die Neuwieder Feuerwehr ist seit rund 90 Jahren nach einem einzigartigen Modell organisiert, das der damalige Bürgermeister Robert Krups im Jahr 1926 entwickelt hat. Jeder, der Interesse hat, zu erfahren, wie genau die Feuerwehr der Deichstadt strukturiert ist, welche Aufgaben und Einsatzbereiche sie hat und wie sie ausgestattet ist, kann sich gern anmelden bei Heinz-Otto Groh, Telefon 02631 26946, oder im Seniorenbüro Neuwied, Telefon 02631 802 273. Da die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt ist, wird um eine Anmeldung bis zum 25. Juni gebeten. Treffpunkt ist am 28. Juni um 14 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Feuerwehr-Gebäude an der Neuwieder Rheinstraße 190.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 04.06.2018