Ferienzeit – Lahnstein einmal ganz anders erleben mit Geocaching-Touren

Lahnstein. Mit der Saison 2018 bietet die Stadt Lahnstein neben klassischen Führungen ganz neu gleich mehrere Varianten von Geocaching-Touren an. Die erste elektronische Schnitzeljagd ist bei Jung und Alt sehr beliebt und es kann zwischen 4 Touren gewählt werden:

Tour 1: Niederlahnstein – Dauer ca. 1,5 Stunden

Tour 2: Oberlahnstein – Dauer ca. 2 Stunden

Tour 3: Kurpark auf der Höhe / Burg Lahneck – Dauer ca. 2 Stunden

Tour 4: Brunnen und Türme von Oberlahnstein – Dauer ca. 2 Stunden

Inklusive GPS- Gerät-Nutzung kosten diese Rundgänge jeweils 12 Euro pro Person (mind. 10 Teilnehmer). Sonderpreise für Kinder-, Schul- und Großgruppen auf Anfrage. Alle Touren werden persönlich betreut. Am Ziel der Stadtrally wird sogar ein verborgener Lahnsteiner Schatz gehoben.

Ideal für Ferienausflüge, Geburtstagsfeiern, Firmenevents und mehr starten kleine Gruppen von drei bis fünf Gästen altersgerecht mit einem GPS-Gerät. Parallel können mehrere Gruppen starten, so dass auch größere Gruppen zeitgleich auf Schatzsuche gehen und sich gegenseitig anspornen. Nach kurzer Einweisung in das GPS-Gerät geht die Jagd mit vielen interessanten Fragen, spannenden Geschichten, verborgenen Orten und Winkeln einfach und spielerisch los. Wer wird als Erster mit dem Schatz belohnt?

Thomas Schön von der Lahnsteiner Touristinformation hat das bisherige Führungsangebot durch Ober- und Niederlahnstein überarbeitet. „Wir haben das Bewährte beibehalten und viele interessante Neuerungen eingebracht. Die Nachfrage bestätigt uns darin, unseren Gästen mit neuen Führungen und modernen Angeboten einfach schöne, bleibende Eindrücke zu vermitteln. Schon jetzt haben wir mehr Führungen als im gesamten Vorjahr eingebucht. Gerade bei den Geocaching-Touren, die wir auf Anfrage sogar schon ab/bis der Wohnungstür des Gastes individuell durchgeführt haben, tauchen so viele Besonderheiten und schöne Winkel auf, die sich dem Gast sonst nicht erschließen. Bei der Neuausrichtung der hiesigen Stadtführungen war ich von Beginn an sehr froh über die gute Zusammenarbeit und Unterstützung durch unserem Stadtarchivar, Bernd Geil, der nicht nur seine beeindruckenden Archive öffnete, sondern sogar eine

Schulung bisheriger, wie neuer Gästeführer mit uns umsetzte. So steht der Führungsinhalt auch historisch auf gutem Fuß.“

Neu ab 2018 sind ebenfalls:

– Rundgänge durch Ober- und Niederlahnstein mit einem Karnevalisten der örtlichen Vereine (für den humoristischen Inhalt zeichnet der Karnevalist).

– Die Führung „Lahnsteiner Schätze“ bietet den Besuchern ganz besondere Einblicke in Bereiche der Stadt, die sonst verschlossen bleiben. Es geht über den Wehrgang am Salhofplatz zum Hexenturm, die urige Wendeltreppe hinauf und beeindruckende Räume werden besichtigt. Der einmalige Blick über die Mauern der Stadt erwartet die Besucher. Wieder zurück auf dem Salhofplatz gelangt man durch die Hintermauergasse in das Mauerhäuschen. Nach Aufenthalt in der Hospitalkapelle kann man den Blick auf das „Alte Rathaus“ genießen.

– Für alle die noch nie auf dem Hexenturm waren ist die Turmbesteigung mit einem einmaligen imposanten Blick über die Stadt genau das Richtige. Turmbesteigungen sind in Gruppen ab fünf Personen zum Preis von

5 Euro pro Person nach Voranmeldung möglich.

Buchungen und Angebote sind in der Touristinformation Lahnstein, Kirchstr. 1, 56112 Lahnstein, Tel. 02621-914-172-174, Mail: touristinfo@lahnstein.de erhältlich.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 19.07.2018