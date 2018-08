Familienveranstaltung auf der Pfaffendorfer Höhe bringt Kino in die Kirche

Am 01.09.2018 um 13:00 Uhr laden die Gemeinwesenarbeit auf der Pfaffendorfer Höhe, die Mobile Jugendarbeit des Jugendamtes und Sozialarbeit der Abteilung Integration und Migration der Stadt Koblenz in Kooperation mit dem Medienladen Koblenz, dem Malteser Hilfsdienst e.V., der evangelische Gemeinde Koblenz-Pfaffendorf, der evangelische Jugend und der Kita Hoffnungskirche zum Kino in die Hoffnungskirche ein: Gezeigt wird der Zeichentrick-Kultfilm „Shaun, das Schaf. Der Film“.

Begleitet wird die Filmvorführung von Spiel-, Bastel- und Erlebnisaktionen. Passend zu dem Film können junge Kinobesucher eigene Buttons produzieren, sich an Geschicklichkeitsspielen ausprobieren und Wollschafe kreativ gestalten. Filmfans können besonderes Kino an einem ungewöhnlichen Ort erleben und Popcorn knuspern. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung wird gebeten (GWA Pfaffendorfer Höhe, Frau Marina Keer, Tel.: 0175-8564082, marina.keer@stadt.koblenz.de).

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 22.08.2018