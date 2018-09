Fahrraddiebstahl in Koblenz-Ehrenbreitstein

Koblenz (ots) – Am Dienstag, 04.09.2018 kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl auf dem Gelände eines Discounters in Koblenz, Im Teichert 115. Der Geschädigte stellte sein Rad unverschlossen vor dem Markt ab, um dort einen kurzen Einkauf zu tätigen. Ein Passant konnte beobachten, wie sich ein junger Mann just in dem Augenblick, wo der Mann das Geschäft betrat, auf dessen Fahrrad setzte und davonfuhr. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Canyon, schwarzer Rahmen mit weißem Schriftzug. Der Fahrraddieb wurde vom Zeugen wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre alt, 180 cm bis 185cm groß, schwarze Haare, südosteuropäisches Erscheinungsbild, trug schwarze Jogginghose, weiße Turnschuhe, ein graues T-Shirt mit schwarzem Schriftzug. Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise von Zeugen, die den Täter zuvor auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes bemerkten. Telefon: 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2018