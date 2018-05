Expertin gibt Tipps zum gesunden Essen im Büro

Thema in der GenussWerkstatt: Salat to go – Frische im Glas

Arbeit und ein gesundes, ausgewogenes Essen in der Mittagspause unter einen Hut zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Oft greift man zu auf Dauer ungesunden Speisen. Wie es mit relativ wenig Aufwand auch anders geht, zeigt die Ernährungsexpertin Rita Inzenhofer bei der nächsten GenussWerkstatt am Dienstag, 12. Juni, 18 Uhr, im Stadtteilbüro im Rheintalweg 14, Neuwied.

Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln und Kartoffeln lassen sich schon bequem am Vorabend zubereiten. Mit frischen Zutaten, die am nächsten Tag den Salat verfeinern, entsteht ein appetitlicher und knackiger Mittagssnack. Die Diplom Oecotrophologin der AOK verrät kleine Kniffe, die oft schon ausreichen, um ein leckeres Essen im Glas unterwegs genießen zu können. Zudem sind die Speisen hygienisch und umweltfreundlich verpackt. Wie immer dürfen alle Gerichte vor Ort probiert werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung bis zum 11. Juni im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, unter stadtteilbuero@neuwied.de oder 02631/863070 gebeten. Die GenussWerkstatt ist eine Kooperationsveranstaltung des Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied.

veröffentlicht am: 23.05.2018