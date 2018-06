Erotische Lesung mit 3-Gang-Menü im Forsthaus Kühkopf am 27. Juli 2018

Am 27. Juli 2018 wird es erotisch im Kuhstall des Forsthaus Kühkopf.

An diesem Abend wird ab 19 Uhr eine Lesung aus dem erotischen Liebesroman „Spiel der Tränen“ im Rahmen eines köstlichen Drei-Gang-Menü geboten, die für Kurzweil und Unterhaltung sorgt.

Dem Paar des Romans „Spiel der Tränen“, gelingt es trotz gegenseitiger Liebe nicht, die Beziehung aufrecht zu erhalten. Dennoch finden sie Wege, die Magie ihrer Liebe zu bewahren. Es ist ein Buch, das von der Liebe erzählt, ihrer Unberechenbarkeit und sanften Zerbrechlichkeit aber eben auch von sexueller Abhängigkeit. Ein Thema das in der Gesellschaft noch viel zu oft tabuisiert wird. Dabei ist es eine Sucht wie jede andere, von der nur schwer wieder loszukommen ist. Denn statt von ihm auf Abstand zu gehen, lässt sich die Protagonistin des Romans hingebungsvoll auf sein Spiel ein. Aus einer mehr oder weniger einseitigen Liebe, die nicht gut ging, wird irgendwann eine Affäre. Trotz ihres tiefen Schmerzes und ihrer empfundenen Scham genießt sie jeden Moment mit ihm, die Nähe, den Sex. Es ist absurd: Wird sie am Ende den Absprung schaffen oder auch seine Gefühle wieder für sich entfachen?

Dies und vieles mehr erfahren Sie am 27. Juli um 19 Uhr bei der erotischen Lesung, die im Rahmen eines 3-Gang Menues in Buffetform stattfinden wird. Kosten pro Person betragen 17,50 Euro. Um Voranmeldung wird der Planung wegen gebeten, am besten telefonisch unter 0261 – 54 1 55.

Die Koblenzer Autorin Katharina Göbel hat noch ein weiteres Buch geschrieben.„Verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt“ das ebenfalls im Forsthaus Kühkopf – im Rahmen einer Weinprobe vorgestellt werden soll. Der Termin wird noch bekanntgegeben.

„verstecken spielen oder eintauchen in Opas verwirrte Welt“ jetzt im Buchhandel erhältlich

In nur einem Satz: „Vertrottelt sei ich, ja, aber bin ich deswegen kein Mensch mehr?“

Demenz ist ein sehr aktuelles Thema. Über den richtigen Umgang mit Demenzerkrankten wird viel zu selten gesprochen. Das Vorwort zum Buch stammt von Waltraud Klein, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimergesellschaft des nördlichen Rheinland-Pfalz (www.alzheimer-n-rlp.de).

(c) Katharina Göbel

Autorin Lyrik & Belletristik

Mitglied im Vorstand des Verband Deutscher Schriftsteller RLP

www.katharina-goebel.de

veröffentlicht am: 27.06.2018