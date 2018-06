Erneuerung Schachtdeckel in der Viktoriastraße

Die Koblenzer Stadtentwässerung wird den großen Schachtdeckel im Kreuzungsbereich der Luisenstraße und der Viktoriastraße ersetzen. Zurzeit befindet sich dort eine zweiteilige Betonabdeckung, die abgesackt ist und nicht saniert werden kann. Aus diesem Grund wird die Betonabdeckung ausgebaut und durch einen Schachtdeckel ersetzt.

Die Baustelle wird am Montag, 25. Juni eingerichtet, die Bauarbeiten werden bis Freitag, 29.06.2018 andauern. In dieser Zeit wird die Fahrbeziehung aus der Luisenstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Ring nicht möglich sein.

Die Stadtentwässerung bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.06.2018