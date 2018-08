Erneuerung des dynamischen Parkleitsystems in Koblenz

Erneuerung des dynamischen Parkleitsystems in Koblenz im Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur

Im Rahmen vom „Nationalen Forum Diesel“, sowie im Gespräch der Bundesregierung mit den Ländern und Kommunen zur Luftreinhaltung im vergangenen Jahr, wurde vereinbart, dass der Bund die Kommunen bei der Gestaltung nachhaltiger und emissionsarmer Mobilität unterstützt. Daher ist u.a. vorgesehen Kommunen mit besonders hohen Stickoxid-Belastungen durch Zuwendungen zu fördern.

Im Rahmen dieser Förderung wird die Erneuerung des dynamischen Parkleitsystems in Koblenz erfolgen. Die Maßnahme wird aus Mitteln des „Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020“ des Bundes gefördert.

Baudezernent Bert Flöck teilt mit, dass Ende Juni 2018 der Zuwendungsbescheid des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bei der Stadt eingegangen ist. Die Stadt freut sich über die Berücksichtigung beim Sofortprogramm Saubere Luft 2017-2020 im Rahmen der Förderrichtlinie „Digitalisierung kommunaler Verkehrssystem“ und dankt dem Fördergeber für die Unterstützung.

Bei anvisierten Erneuerungskosten von rund 315.000 EUR beträgt die Zuschusshöhe exakt 157.483 EUR. Dies entspricht einer Förderquote von 50 %.

Die Stadt Koblenz ist aufgrund der kontinuierlichen Grenzwertüberschreitung bei NO2 an der Messstation in der Hohenfelder Straße vom Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission betroffen.

Ziel des wieder funktionierenden Parkleitsystems ist eine Verringerung des Parksuchverkehrs und die damit verbundene Reduzierung der NO2-Belastung.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Ziele:

– Vermeidung motorisierter Parksuchverkehre,

– Verringerung von Lärm- und Schadstoffemissionen,

– Vermeidung von Unfallrisiken,

– Entlastung des öffentlichen Straßenraums von fahrenden und parkenden Pkw,

– Flächengewinne zugunsten Fuß- und Radverkehr, ÖPNV und Begrünung,

– dadurch auch indirekte Umweltentlastungen und Beiträge zur Gesundheitsförderung

Ziel soll es sein, durch kontinuierliche Führung des Fahrzeugverkehrs auf ausgewiesenen Routen, den Parksuchverkehr zu reduzieren, eine frühzeitige Information zu vermitteln, sowie eine höhere Auslastung zu Gunsten des öffentlichen Raumes zu erreichen.

Derzeit steht die Klärung von technischen Details an. Da hier neue elektrotechnische Komponenten in ein bestehendes System eingearbeitet werden, muss die Auswahl sehr detailliert erfolgen.

Im Folgenden erfolgen die Bestellung der Bauteile und die Zusammenstellung der Hard- und Softwareelemente. In einem weiteren Schritt wird die Montage und der Einbau der neuen Parkdatenerfassungsgeräte, der neuen Schildertechnik einschließlich neuer Anzeigen in die übernommenen Hohlkastenwegweiser, sowie die Schnittstelle für die Datenausgabe vorbereitet. Diese Arbeiten sind für das 3. Und 4.Quartal 2018 vorgesehen. Weiterhin werden die Frontscheiben der Wegweisertafeln gegen neue Tafeln ausgetauscht.

Die Inbetriebnahme des neuen Parkleitsystems ist für Anfang des Jahres 2019 vorgesehen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 24.08.2018