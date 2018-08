Englisch-Kurse bei der VHS Bendorf

Bendorf. Auch in diesem Semester bietet die Volkshochschule Bendorf wieder zahlreiche Englisch-Kurse für verschiedene Niveaus an.

Für Interessenten mit Grundkenntnissen startet am Dienstag, 11. September, um 10.45 Uhr der Kurs Englisch Language Practice for A 1 Learners.

Interessenten mit Grundkenntnissen, die schon bei Lektion 4 des Lehrbuches English Network Now angekommen sind, können ab Mittwoch, 12. September, 9 Uhr ihre Kenntnisse beim zweiten Kurs Englisch Language Practice for A 1 Learners von Kursleiterin Gisela Rosbach-Evers verbessern. Trainiert werden freies Sprechen, Hör- und Leseverstehen. Außerdem erfahren die Teilnehmer viel Interessantes zu Brauchtum, Geschichte und Landeskunde des Vereinigten Königreiches und seinen Menschen. Die beiden Kurse umfassen 15 Einheiten, die Kursgebühr beträgt jeweils 78 Euro.

Für Interessenten mit guten Grundkenntnissen gibt es ab Dienstag, 11. September, 18.30 Uhr den Kurs „Contact in English“ (A1/A2 GER). Ziel ist es, größere Sicherheit im alltäglichen Sprachgebrauch zu erlangen. Auch Seiteneinsteiger haben hier die Möglichkeit, vielfältige situationsbezogene Dialoge in Alltagsbereichen sowie das Lese- und Hörverstehen zu trainieren. Der Kurs mit Norbert Marzlin umfasst 15 Unterrichtseinheiten, die Teilnahme kostet 78 Euro.

„Only English please! – Please come and join the happy Englishfriends“ (A2 GER) heißt es beim Kurs mit Eva-Maria Paderta, der am Donnerstag, 13. September, um 10.45 Uhr beginnt. Für die Teilnehmer mit gut ausgebauten Vorkenntnissen steht das freie Sprechen im Vordergrund. Interessante Texte und Aufgaben regen zum Englischsprechen an, individuelle Lernwünsche und Anregungen werden gerne angenommen und umgesetzt. Die Kursgebühr für 14 Einheiten beträgt 72,80 Euro.

Teilnehmer mit sehr guten Grundkenntnissen und Wiedereinsteiger können beim „English speaking in the afternoon“ (B1 GER) mit Doris Schreiber das freie Sprechen systematisch üben und dabei in entspannter Atmosphäre die Kenntnisse in Wortschatz und Grammatik aktivieren und erweitern. Der Kurs findet 13 Mal statt und startet am Donnerstag, 13. September, um 17.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 67,60 Euro.

Wiedereinsteiger mit fundierten, gut ausgebauten Grundkenntnissen (B1 GER) können ab Donnerstag, 13. September, 9.30 Uhr an dreizehn Tagen ihr Englisch im Kurs „Keep your English going (B1/B2 GER)“ von Renate Staudt mit vielen Wiederholungen auffrischen und systematisch verbessern. Abwechslungsreiche Themen wie im Alltag und auf Reisen helfen den Teilnehmern dabei, den Wortschatz zu reaktivieren und zu erweitern sowie die Grammatik zu festigen. Die Kursgebühr beträgt 67,60 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Bendorf unter Tel. 02622 703-158, per Mail an vhs@bendorf.de oder unter www.vhs-bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 28.08.2018