Einbruch in Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Mittwoch, 03.07.2019, wurde in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße ” Im Schen-kelsberg” eingebrochen. Von dem oder den Tätern wurden eine Geldbörse mit Ausweispapieren und Scheckkarten, ein Lenovo Notebook, ein i-Pad sowie ein Fahrzeugschlüssel gestohlen. Zwischen 01.00 und 02.00 Uhr wurde die Bewohnerin durch ein lautes Geräusch aus ihrem Schlaf geweckt. Sie schaltete das Licht ein und begab sich ins Wohnzimmer. Hier bemerkte sie die offenstehende Terrassentür. Da es zu dieser Zeit sehr windig war, ging sie davon aus, dass die Tür nicht ordnungsgemäß verschlossen und vom Wind aufgedrückt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die zuvor auf Kipp stehende Tür vom Täter gewaltsam geöffnet. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.07.2019