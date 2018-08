Einbruch in Kirche im Koblenzer Gewerbegebiet

Koblenz (ots) – Zwischen Freitag und Sonntag, 29.07.2018, 09.00 Uhr, wurde in eine Kirche in der Rübenacher Straße in Koblenz eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten im 3. Obergeschoss des Anwesens. Dort wurden mehrere Büroschränke gewaltsam aufgebrochen. Soweit bislang bekannt, wurde lediglich ein Beamer gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, Telefon: 0261-1032690.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 30.07.2018