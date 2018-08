EDV an der vhs!

PC-Basiskurs

Dieser Kurs erleichtert Ihnen die ersten Schritte mit dem Computer.

Sie lernen die wichtigsten Handgriffe (Maus, Tastaturbefehle), um den Computer bedienen zu können. Schritt für Schritt werden Sie lernen, Programme zu starten und mit ihnen zu arbeiten, einen Text zu schreiben, ihn als Datei zu speichern und auszudrucken.

Termine: Mo./Di., 03./04.09.2018, jeweils 08:30-12:15 Uhr, zwei Vormittage

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Bildbearbeitung mit Photoshop Elements – Grundlagen

Wer bereits Computererfahrung besitzt und jetzt lernen möchte, wie Bilder am PC nachbearbeitet, organisiert und präsentiert werden können, findet Antworten bei der vhs.

Die Teilnehmenden dieses Kurses erfahren, wie digitale Bilder entstehen und was Pixel sind, lernen die unterschiedlichen Bild-Dateiformate kennen, übertragen die Bilder von der Kamera auf den PC, führen Bildkorrekturen durch (z. B. Helligkeit, Kontraste) und drucken Bilder selbst aus oder geben sie an ein Fotostudio weiter.

Beginn: Mo., 03.09.2018, vier Abende, jeweils 18:00-21:00 Uhr

Ort: vhs Koblenz, Hoevelstr. 6

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 17.08.2018