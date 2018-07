DONNERSTAGSVORTRAG „Stärke zeigen“

Der DONNERSTAGSVORTRAG „Stärke zeigen“ von Dr. Yvonne Borchert (www.institut-borchert.de) am 2. August beschäftigt sich mit Schwächen und Stärken der eigenen Persönlichkeit. In der Werbung sehen wir nur optimale Modelle, mit denen wir in der Regel nicht mithalten können. Studien weisen uns auf unsere Defizite hin. Doch wir Menschen haben nicht nur Schwachstellen? Wo liegen die Stärken unserer Persönlichkeit und können andere diese sehen? Was können wir tun, um das klassische Schwarz-Weiß-Denken zu stoppen? In ihrem Vortrag führt Dr. Yvonne Borchert die Zuhörerinnen und Zuhörer von der Außen- zur Innensicht und zeigt, wie Sie Ihre persönlichen Stärken entdecken und sichtbar machen können.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes, Einlass ist ab 16:30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 3 Euro und sind in der StadtBibliothek im Vorverkauf zu erwerben. Bitte beachten Sie, dass für diesen Vortrag nur noch wenige Karten erhältlich sind.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen.

Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

veröffentlicht am: 06.07.2018