DONNERSTAGSVORTRAG: „Kommunikation – mehr als nur reden“

Am 26. Juli geht es in der Reihe der DONNERSTAGSVORTRÄGE um das Thema Kommunikation zwischen Frauen und Männern. Zu Gast ist die bekannte Autorin und Musikerin Kirsten Pecoraro (www.kirsten-pecoraro.de). Sie übersetzt auf unterhaltsame Weise zwischen Mann und Frau, verrät das Geheimnis des richtigen Zuhörens und sagt, welche Rolle Emotionen im Gespräch spielen. Lassen Sie sich überraschen!

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu erwerben. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 27.06.2018