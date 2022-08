Nauroth (ots) – Zwei Personen versuchten am Montag, den 22.08.2022 gegen 03:30 Uhr die Tür des Dorfladens in der Betzdorfer Straße aufzubrechen. Ein Anwohner wurde durch das Bellen seines Hundes wach. Vom Balkon aus konnte er zwei männliche Personen, ca. 18 – 25 Jahre alt, beim Weglaufen beobachten. Es blieb beim Versuch. Entwendet wurde nichts.

Vermutet wird ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in der gleichen Nacht in den Agrarhandel in dem ca. 8 km entfernten Gebhardshain.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.