Diebe in Koblenzer Handyshops

Koblenz (ots) – Gleich zwei Diebstähle von hochwertigen Handys wurden der Koblenzer Polizei am gestrigen Montag, 03.12.2018 gemeldet. Gegen 12.15 Uhr hielten sich drei männliche Personen in einem Handyshop in der Koblenzer Löhrstraße 87 auf. Diese rissen ein hochwertiges Handy aus der Auslage und flüchteten in Richtung Pfuhlgasse.

Ein gleich gelagerter Fall ereignete sich gegen 17.35 Uhr in einem weiteren Shop in der Löhrstraße 32. Hier stahlen zwei männliche Täter zwei hochwertige Handys. Auf den Diebstahl wurden auch hier die Angestellten durch die ausgelösten Handyalarmanlagen aufmerksam. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Löhr-Center. Die Beiden wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: Circa 15 Jahre alt, dunkle Haare, etwa 145 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, rot kariertes Hemd, dunkle Hose

2. Person: Circa 13-14 Jahre alt, dunkle Haare, etwa 160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkles Oberteil. Aufgrund der Beschreibung kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 04.12.2018