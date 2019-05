Dieb nütze das gute Wetter aus…

Koblenz (ots) – Das frühlingshafte Wetter und die schöne Umgebung nutzte gestern ein Mann in Koblenz um am Peter-Altmeier-Ufer auf einer Parkbank auszuruhen. Dennoch rief er gegen 15:00 Uhr die Polizei um Hilfe, da er auf der Parkbank eingeschlafen war und währenddessen sein Rucksack gestohlen wurde. Diesen hatte er zuvor neben der Bank abgestellt. Von dem oder den Täter fehlt jede Spur. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der 0261 103-0

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 14.05.2019