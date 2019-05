Die Kriminalpolizei Koblenz sucht dringend Zeugen…

Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 09.05.2019 kam es um 20:30 Uhr in Boppard-Weiler, Im Bungert zum Brand einer Wohnung. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zur Brandursache und den genauen Umständen aufgenommen. Hierbei stellte sich erst jetzt heraus, dass die Bewohnerin der Wohnung, eine ältere Dame, durch zwei zufällig vorbeikommende Passanten aus ihrer Wohnung gerettet wurde. Diese beiden Passanten werden von der Polizei dringend als Zeugen gesucht. Sie werden geben, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter der 0261 103-2690 oder der Polizeiinspektion Boppard unter der 06742 809-0 zu melden. Die gerettete Dame musste nach dem Brand in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sie ist auf dem Weg der Besserung und wird aller Voraussicht nach noch diese Woche entlassen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 14.05.2019