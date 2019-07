„Die Kraft des Atems – Atem ist so viel mehr, als nur das Ein-und-Ausatmen von Luft“

Das Thema des Donnerstagsvortrages am 18. Juli lautet: „Die Kraft des Atems – Atem ist so viel mehr, als nur das Ein-und-Ausatmen von Luft“. In der Hektik des Alltags verlieren wir oft den Bezug zu uns selbst, zu unserem Körper und zu unserem Geist. Dadurch verlieren wir auch den ruhigen, tiefen und freien Atem, der uns von Geburt begleitet. In dem Vortrag der Atemtherapeutin Evelyn Penkert (www.atempotential.de) erfahren wir, welches große Potential in unserer Atmung schlummert und wie wir dieses wieder für uns nutzbar machen können. Passend zum Thema werden ausgewählte Bücher präsentiert, die gerne auch ausgeliehen werden können.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek zu erwerben. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

veröffentlicht am: 12.07.2019