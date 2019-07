„Die Kraft der Sprache – Wie Sie selbstbewusst und klar kommunizieren“

DONNERSTAGSVORTRAG in der StadtBibliothek Koblenz am 11. Juli 2019

Seit vielen Jahren bieten Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek Koblenz an jedem Donnerstag im Juli und August interessante und abwechslungsreiche Vorträge an – so auch in diesem Jahr.

Am 11. Juli ist die erfahrene Kommunikationsexpertin Marion Wellens (www.marionwellens.de) zu Gast in der StadtBibliothek. In ihrem DONNERSTAGSVORTRAG geht es um „Die Kraft der Sprache – Wie Sie selbstbewusst und klar kommunizieren.“ Wir lernen, wie machtvoll Worte sein können – im Positiven wie im Negativen. Und wir werden erfahren, dass wir nicht immer das sagen, was wir wirklich auch meinen, sondern häufig unklare Botschaften transportieren. Marion Wellens erläutert in ihrem kurzweiligen Vortrag, wie wir durch kleine pointierte Änderungen unserer gewohnten Ausdrucksweise eine wohlwollende Wandlung erfahren können, die sofort spürbar ist. Passend zum Thema werden ausgewählte Bücher präsentiert, die gerne auch ausgeliehen werden können.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Bitte beachten Sie, dass nach Vortragsbeginn kein Zutritt mehr möglich ist. Das Platzkontingent ist begrenzt. Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek für 3 Euro zu erwerben.

Ausführliche Informationen zu diesem und allen anderen DONNERSTAGSVORTRÄGEN finden Sie im Internet unter www.frauen.koblenz.de und www.stb.koblenz.de oder in den Flyern, die u.a. in der Stadtverwaltung und in der StadtBibliothek zur Mitnahme ausliegen. Gerne können Sie sich mit Ihren Fragen auch direkt an die Gleichstellungsstelle wenden: Fon 0261/ 129 1051 oder E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 04.07.2019