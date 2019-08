Deutscher Chormeister gesucht!

Die 1. DEUTSCHE CHORMEISTERSCHAFT im November 2020 macht Koblenz zum Zentrum der Chormusik. Erstmals organisiert INTERKULTUR im Herbst 2020 mit der DEUTSCHEN CHORMEISTERSCHAFT einen nationalen Chorwettbewerb für deutsche Chöre.

Koblenz wird vom 6. bis 8. November 2020 Gastgeberstadt für dieses nationale Chorereignis, das Sängerinnen und Sänger aus dem ganzen Land nach Rheinland-Pfalz einlädt. Ein neues Wettbewerbskonzept und ein hochkarätiges Programm sorgen dabei für spannende Festivaltage, auch für das Publikum. Im Zentrum steht der Gedanke, Menschen aller Länder, Kulturen und Weltanschauungen im friedlichen musikalischen Wettbewerb zusammen-zubringen. Das Deutsche Eck in Koblenz symbolisiert seit seiner Entstehung durch den Zusammenfluss von Mosel und Rhein Zusammenkunft, Vereinigung, Gemeinsamkeit – der perfekte Veranstaltungsort für die erste DEUTSCHE CHORMEISTERSCHAFT!

Zentral in Deutschland gelegen, ist die Stadt sehr gut zu erreichen, was für viele Chöre eine Teilnahme auch ohne Übernachtung möglich macht. In Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz organisiert INTERKULTUR dieses musikalische Großereignis, um die deutsche Chorszene zu stärken und gleichzeitig der Region des Weltkulturerbes Mittelrheintal wichtige Impulse zu geben. Dies wird unter anderem durch eine Vernetzung der teilnehmenden Chöre untereinander sowie mit national und international renommierten Juroren und Fachleuten aus aller Welt ermöglicht.

In diesem neuen Wettbewerbskonzept haben die Chöre die Möglichkeit, sich über drei Runden bis ins Finale zu qualifizieren. Sie können in den Kategorien Gemischte Chöre, Männerchöre, Frauenchöre, Kinder- und Jugendchöre antreten. Im ersten Durchlauf findet ein Diplom-Wettbewerb statt, der offen für alle Chöre mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ist. Gruppen, die hier herausragende Leistungen zeigen, qualifizieren sich für den Medaillen-Wettbewerb.

Dieser steht zusätzlich auch Chören offen, die in nationalen oder internationalen Veran-staltungen innerhalb der letzten drei Jahre erste Preise, goldene Medaillen oder vergleichbare Wertungen erhalten haben. Im Finale treffen schließlich die jeweils zwei besten Chöre aus jeder Kategorie aufeinander. Der Siegerchor darf sich dann offiziell „Deutscher Chormeister 2020“ nennen.

Neben dem Wettbewerb sorgt das Festivalprogramm für zahlreiche musikalische Höhepunkte in der ganzen Stadt. Bereits mit dem Eröffnungskonzert am Freitag mit dem Leipziger Ensemble amarcord und dem Jugendkammerchor Koblenz wird Maßstäbe setzen. Eine lange Chornacht am Samstag in den Kirchen, von den teilnehmenden Chören musikalisch gestaltete Gottesdienste am Sonntag und ein großes „Offenes Singen“ in der Rhein-Mosel-Halle werden ein interessiertes Publikum aktiv einbeziehen und sicherlich begeistern.

INTERKULTUR veranstaltet jährlich bis zu 14 Chorwettbewerbe und -festivals auf der ganzen Welt. Dazu gehören u.a. die World Choir Games, die European Choir Games und auch der gerade stattfindende Wettbewerb EUROVISION CHOIR in Göteborg. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es ab dem 05. August 2019 unter www.interkultur.com

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 07.08.2019