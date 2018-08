„Daun Ride“: Über 60 Teilnehmer starten von Koblenz nach Trier

Am Sonntag, 05. August 2018, starten um 11.00 Uhr rund 60 Teilnehmer von Koblenz nach Daun zur Sternfahrt „Daun Ride“. Sie treffen dort auf Radbegeisterte aus Trier, das wie Koblenz in diesem Jahr Etappenort der Deutschland Tour ist.

Beigeordneter Bert Flöck wird die Sportlerinnen und Sportler in der Nähe des Deutschen Ecks (Danziger Freiheit/Höhe Wasserspielplatz) auf die ca. 90 Kilometer lange Strecke schicken.

Das Feld unterteilt sich in drei Gruppen:

bis 20 km/h

zwischen 20 und 25 km/h

über 25 km/h

Hedda zu Putlitz ist die prominenteste Teilnehmerin des Starterfeldes. Sie als nahm mit dem Mountainbike an den Olympischen Spielen in Sydney teil. Ein Profi vom Koblenzer Lotto-Kern-Haus-Team wollte an der Fahrt ebenfalls teilnehmen, musste aber krankheitsbedingt absagen.

Der Streckenverlauf und die Ansprechpartner sind unter www.koblenz.de ersichtlich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 01.08.2018