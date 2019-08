CSD – Aufzug am kommenden Samstag

Zum Koblenzer CSD gehört auch ein Demozug durch die Stadt, der unter dem Motto steht

„50 Jahre Aufstand – Wir bleiben weltweit laut!“. Er findet am 17.08.2019 wie folgt statt:

Ab 11.45 Uhr Eintreffen der Teilnehmer im Bereich Konrad-Adenauer-Ufer, Busparkplatz.

Ab 12.00 Uhr Auftaktkundgebung mit Redebeiträgen zum angemeldeten Versammlungsthema.

Ab ca. 12.30 Uhr Aufzug über Rheinstraße – Firmungstraße – Entenpfuhl – Görgenstraße – Viktoriastraße – Schloßstraße – Löhrrondell – Hohenfelderstraße – Am Wöllershof – An der Moselbrücke – Burgstraße – Im Paradies – Münzplatz.

Gegen 14.00 Uhr endet die Veranstaltung auf dem Münzplatz.

Im Anschluss an den Aufzug findet an der Liebfrauenkirche der „Christopher Street Day“ statt.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.08.2019