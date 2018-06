Bürgermeister Adalbert Dornbusch beim Landesfest

Lahnstein. Nicht nur der Kur- und Verkehrsverein und die glanzvolle Gruppe „Top-Secret“ waren beim Rheinland-Pfalz-Tag in Worms mit dabei. Auch der Bürgermeister der Stadt Lahnstein, Adalbert Dornbusch, nahm in Vertretung von Oberbürgermeister Peter Labonte am Landesfest teil. Bei hochsommerlichen Temperaturen und toller Stimmung konnte Dornbusch auf der Ehrentribüne den großen Festumzug mit 73 Zugnummern und mehr als 2.000 Teilnehmern genießen. Hier wurde auch das Foto während des Festumzuges geschossen.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 08.06.2018