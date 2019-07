Brand in Koblenz-Lützel

Koblenz (ots) – Am Mittwoch, 03.07.2019, 03.30 Uhr, wurde ein Brand im Innenhof eines Anwesens in der Gartenstraße gemeldet. Bei Eintreffen von Berufsfeuerwehr und Polizei standen dort ein Berg von Müll und 6 Mülltonnen in Flammen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht, Gebäudeschaden entstand nicht. Hinweise auf die Brandursache liegen nicht vor.

