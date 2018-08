Bowl-Gerichte: Leckere Speisen aus der Schale

Nächste GenussWerkstatt am 21. August

In der GenussWerkstatt greift die Diplom-Oecotrophologin Rita Inzenhofer regelmäßig aktuelle Themen rund um die Ernährung auf. Gemeinsam werden regionale und saisonale Produkte zubereitet und natürlich auch gegessen.

Um das Geheimnis der Bowl-Gerichte geht es beim nächsten Termin am Dienstag, 21. August, um 18 Uhr im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied. Die Farben und Formen von Lebensmitteln sowie die Art wie wir sie anrich¬ten, regen unsere Sinne und somit auch unseren Appetit an. Vor etwa zehn Jahren entstand der Trend, Speisen in ei¬ner Schale zu servieren. Jetzt gibt es wieder einen Aufschwung der Bowl-Gerichte. Was genau dahinter steckt, verrät Rita Inzenhofer mit ihren köstlichen süßen und pikanten Bowles.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings wird aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung bis zum 20 August unter stadtteilbuero@neuwied.de oder 02631 863070 gebeten. Veranstaltet wird die GenussWerkstatt vom Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt in Kooperation mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 31.07.2018