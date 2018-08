Bluesband bereichert Musik-Picknick in den Goethe-Anlagen Neuwied

Das Musik-Picknick in den Goethe-Anlagen erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. In diesem Jahr geht die vom Stadtteilbüro südöstliche Innenstadt und dem Amt für Stadtmarketing initiierte Veranstaltung am Sonntag, 2. September, von 11 bis 14 Uhr über die Bühne. Was gehört zur nachbarschaftsfördernden Zusammenkunft? Decke, Picknickkorb, ein kleiner Imbiss, ein leckerer Drink – „richtige Picknicker“ packen alles ein, was zu einem gemütlichen Beisammensein gehört. Und wer sich lieber bedienen lassen möchte, ist im benachbarten Bootshaus an der Raiffeisenbrücke an der richtigen Adresse. Dort sind Getränke und kleine Speisen erhältlich. Zudem betreibt die mobile Suppenmanufaktur „Don Terrino“ einen Stand. Wo wir schon bei Nachbarschaft sind. Musikalische Gäste in den Goethe-Anlagen ist die Band „Blues in the Neighbourhood“. Zum Quintett gehören die beiden Nachbarn Klaus „Kille“ Kindler am Bass und Gitarrist Michael Groebert sowie Daniel Rozman am Schlagzeug, Jan Gerolstein an der Bluesharp und die stimmstarke, energiegeladene rumänische Sängerin Andrada Sirbu. Inspiriert von Stars des Genres wie Albert Collins oder Bonnie Raitt kommt „Blues in the Neighbourhood“ auch mal rockig oder funky daher. Eigenkompositionen sorgen neben neu arrangierten Klassikern für Abwechslung. Weitere Informationen gibt es im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon 02631 863 070.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 16.08.2018