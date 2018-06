Bendorfer Wochenmarkt feiert den Sommer – Schwedisches Fest am 21. Juni

Bendorf. Am Freitag, 21. Juni, ist der längste Tag des Jahres und der Sommer kommt so richtig in Schwung. Ein guter Anlass, den Bendorfer Wochenmarkt an diesem Nachmittag unter das Motto „Mittsommer-Fest“ zu stellen.

Angelehnt an Schwedens wichtigsten Feiertag Mid Sommar wird dies ein Fest mit Freunden, Familie und Nachbarn. Man trifft sich an der bunten Markttafel bei Wein und Erdbeerbowle, kostet den schwedischen Heringssalat Sill, bunte Kötbullar-Gemüse-Spieße und frische Erdbeeren. Für die Kleinen gibt es Kinderschminken und Flechtfrisuren mit Blütenkränzen.

Sommerlich beschwingt kommt die Musik daher. Der Chauffeur mit der Gitarre, Daniel Koch, ist mit Paule Ponton, seinem Oldtimer-Mercedes, nicht nur ein Ohren-, sondern auch ein Augenschmaus.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 08.06.2018