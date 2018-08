Bendorf – Neues VHS-Herbstprogramm

Kurse ab sofort auch online buchbar

Bendorf. Das neue Herbstprogramm der VHS Bendorf ist erschienen und bietet auch dieses Mal eine gute Mischung aus neuen und bewährten Kursen.

Auf der neu gestalteten Internetseite www.vhs-bendorf.de findet der Nutzer die verschiedenen Angebote der Volkshochschule in einem übersichtlichen Design und kann sich erstmals auch online für Kurse anmelden.

Ein Veranstaltungskalender und eine Übersicht der Programmbereiche erleichtern die Suche nach dem passenden Bildungsangebot. Man sieht auf einen Blick, welche Kurse demnächst beginnen und ob es noch freie Plätze gibt.

Angeboten werden wieder jede Menge abwechslungsreiche Bildungsangebote aus den Bereichen Gesundheit, Kunst und Kultur und Sprachen sowie Vorträge und Seminare zu gesellschaftlichen Themen.

Neue und bewährte Kurse

Eine interessante Neuheit ist der Kurs zum Thema „Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg“, der mehr Ausgeglichenheit vermittelt. Beim „meditativen Malen“ kann man vom Alltag abschalten und kreativ werden.

Auch beliebte Kurse wie Yoga, Qi Gong, „Fit im Alltag“ oder Zumba sind erneut im Programm enthalten sowie Angebote aus dem Bereich Nähen und Malen oder auch Bienenhaltung. In Kooperation mit der evm werden tolle Kochkurse angeboten: Ob Suppen und Eintöpfe oder „After work cooking – Kochen wie bei Oma“.

Natürlich gibt es wieder Englisch-Kurse in unterschiedlichen Niveaustufen, z.B. das neue Angebot „Meet British writers and their books“. Des Weiteren kann man Deutsch als Fremdsprache, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch erlernen.

Wieder mit dabei sind der beliebte Rundgang durch Bendorfs „grüne Lunge“ – die Concordia Sandhalde, den die VHS gemeinsam mit dem NABU Neuwied veranstaltet und eine naturkundliche Exkursion durch das untere Brexbachtal.

Alle Kurse und detaillierten Informationen wie Inhalt, Gebühren und Anmeldeformalitäten finden Interessenten in der neuen Broschüre, die im Rathaus, in Banken sowie Geschäften ausliegt oder unter www.vhs-bendorf.de, wo das Programm auch als PDF heruntergeladen werden kann.

Kursleiter/innen gesucht

Zur Verstärkung des Teams und zum Ausbau des Programms sucht die VHS regelmäßig qualifizierte Kursleiterinnen und Kursleiter auf Honorarbasis, gerne auch mit neuen Ideen. Gefragt sind insbesondere die Themen Wirbelsäulengymnastik, Bewegung und Entspannung, Tai Chi, Italienisch und Portugiesisch. Als Kursleiter unterstützt man nicht nur den Grundgedanken „Bildung für alle“, es macht auch Spaß, eigene Kenntnisse und Fähigkeiten weiterzugeben. Durch die eigenverantwortliche Planung und Durchführung der Kurse gewinnt man methodische und soziale Kompetenz.

Wer Interesse hat, kann sich bei Birgit Hammes unter Tel. 02622 703-158 oder per Mail an vhs@bendorf.de melden.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 07.08.2018