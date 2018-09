Bendorf- Kita Mülhofen – noch freie Betreuungsplätze verfügbar

Kita Mülhofen bietet familiäre Atmosphäre

Bendorf. Eigentlich war die Kita im ehemaligen Pfarrhaus von Mülhofen nur als Übergangslösung vorgesehen, bis die neue Einrichtung im Lohweg fertiggestellt ist. Aufgrund des Bedarfs an Betreuungsplätzen entschied der Stadtrat jedoch im November 2017, dass die Einrichtung in Mülhofen weiter bestehen bleiben soll, zumindest bis in der Kita Stromberg Raum für zwei neue Gruppen geschaffen wurde.

Für die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung Bendorf ist die Kita in Mülhofen mehr als nur ein Provisorium. Sie freuen sich, dass der Betrieb mit einem neuen motivierten Team weiterläuft. In zwei Gruppen können 40 Kinder betreut werden. Aktuell sind noch freie Plätze zu vergeben.

Das alte Pfarrhaus verfügt mit seinem Wohnhauscharakter über einen ganz besonderen Charme: „Es ist alles sehr familiär und gemütlich“, sagt Kita-Leiter Thomas Grothe. Die untere Etage ist für die Kinder unter drei Jahren vorgesehen, auf der oberen Etage haben die Kinder ab drei Jahren ihr Reich. Ob Lego, Gummitiere zum Reiten oder ein Bällebad – die Ausstattung bietet etwas für jeden Geschmack. Nach und nach kommen neue Spielsachen und Möbel dazu. „Wir orientieren uns bei Neuanschaffungen ganz nach den Bedürfnissen der Kinder“, erklärt Thomas Grothe.

Auf dem Außengelände mit Sandkasten und Schaukel besteht reichlich Raum zum Austoben und zum Kennenlernen der Natur. Wenn es noch ein bisschen mehr Spiel und Spaß sein soll, ist der nächste städtische Spielplatz auch nicht weit.

Das Betreuerteam und die Kinder fühlen sich wohl in Mülhofen und würden sich über weiteren Zuwachs freuen.

Die Tagesstätte hat Montag bis Donnerstag von 7 bis 16.30 Uhr und Freitag 7 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten des Regelkindergartens sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr/ 14 bis 16 Uhr und Freitag bis 12 Uhr. Der Regelkindergarten für Berufstätige hat Montag bis Donnerstag von 7 bis 13 Uhr / 14 bis 16 Uhr und Freitag von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es bei unter Tel. 02622/ 2382 oder per E-Mail an: kita-muelhofen@bendorf.de.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 13.09.2018