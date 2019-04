Bendorf blüht auf – Bauern- und Gartenmarkt am 14. April

Bendorf. Frühlingserwachen in Bendorf: Bereits zum 15. Mal läutet der Bauern- und Gartenmarkt in der Innenstadt die blühende Jahreszeit ein und lockt mit einer gelungenen Mischung aus Markttreiben, Spektakel, und Einkaufserlebnis.

Am Sonntag, 14. April, gibt es für Gartenfreunde und Genießer wieder jede Menge zu entdecken.

Vor dem imposanten Panorama der Kirchen St. Medard auf dem Kirchplatz, in der Entengasse, in der Haupt- und Bachstraße, aber auch im Stadtpark präsentieren rund 140 Aussteller von 11 bis 18 Uhr ihr Sortiment.

Was gibt es Schöneres für Gartenliebhaber, als im Frühling Blumen und Stauden zu kaufen, die ersten eigenen Pflänzchen anzusäen und zu ziehen und neue Dekoration für Terrasse oder Balkon auszusuchen? Wer Zwiebeln, Kräuter und Saatgut sucht, wird ebenso fündig wie Fans von Accessoires aus Holz, Keramik, Glas oder Schiefer.

Überdies bieten die Händler Grillneuheiten, Zubehör für Haustiere, handgemachten Schmuck und Textilien feil.

Für reichlich Genuss sorgen regionale Anbieter und Landwirte mit vielfältigen Gaumenfreuden und frischen Produkten: Von Käse, Obst und Honig über Winzerprodukte bis hin zu Wildspezialitäten und Lammfleisch.

Auch die Bendorfer Einzelhändler sind wieder mit von der Partie und bieten ab 12 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag ein entspanntes Shopping-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Frühjahrs- und Sommertrends sowie Geschenkideen für das Osterfest.

Die Stadtverwaltung ist wieder gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Bendorf an einem Infostand am Kirchplatz vertreten und lädt die Gäste ein, an ihrem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem auch in diesem Jahr viele attraktive Preise locken.

Wie jedes Jahr wird der Markt komplettiert durch ein vielfältiges Rahmenprogramm. Ab 12.45 Uhr versorgt Andreas Nilges das Publikum auf dem Kirchplatz mit Live-Musik. Um 13.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Michael Kessler und Vertreter der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf statt – gefolgt von einer Modenschau. Die Bühne vor der Medardus-Kirche wird zum Laufsteg, wenn die Boutiquen BB Moden und Ypsilon Fashion gemeinsam mit Hutmoden Kemen und Aktiv Optik die neuesten Trends für Jung und Alt präsentieren. Um 14.30 Uhr wird die Boutique Katharina L. in der oberen Bachstraße zum Anlaufpunkt für Mode-Fans.

Frühlingszeit ist auch Bienenzeit. Über die schwierige Situation der fleißigen Insekten, die eine zentrale Rolle im Erhalt unserer Kultur- und Landwirtschaft spielen, berichten um 15 Uhr Kinder aus der Medardus-Grundschule in einem gespielten Interview als kleine Imker.

Den Gärtnern der Stadtverwaltung Bendorf liegt das Thema ebenfalls am Herzen. Sie greifen bei der floralen Gestaltung des Kirchplatzes und der Beete im Stadtgebiet auf bienenfreundliche Pflanzen zurück.

Im Stadtpark begeistert ein vielseitiges Familienprogramm. Hier bietet sich bei gemütlicher Picknickatmosphäre die Chance auf eine Auszeit vom Trubel. Die Sparkasse Bendorf hat für die Kinder Spiele, Aktionen und eine Hüpfburg im Angebot.

Bungee-Jumping, ein Kinderkarussell und Kinderschminken sorgen ebenfalls für Spaß bei den kleinen Besuchern.

Zur Stärkung gibt es Burger und Snacks beim Foodtruck von „Lieblingsburger“, Crêpes und Fleischkäse von der Firma Mertens und Getränke am Stand der Gaststätte „Meisenhof“. Mit Kaffee, Kuchen und Aktionen für Kinder präsentiert sich die städtische Kita Lohweg.

Vereine und Organisationen wie die Polizei Bendorf, der Malteser-Hilfsdienst, die Jugendfeuerwehr, die THW-Jugend und die Walderlebnisschule des Landesjagdverbandes informieren über ihre Arbeit.

Neben Oldtimer-Traktoren des FHS Weitersburg und selbstgefertigten Relax-Liegen vom Blindenwerk-Polytec können die Besucher auch Elektro-Gefährte anschauen und testen: die Fahrschule Würden und die Firma Solantis stellen Elektro-Fahrräder, Scooter und Fahrschulwagen vor. Reichhaltige Produkte aus ihrem Hofladen bietet die Firma Kreatoffel an.

Beliebte Dauergäste beim Markt sind Kettensägen-Schnitzer Martin Röhrig mit seiner rustikalen Holzkunst und Andreas Nilges, der ab 15 Uhr für Live-Musik sorgt.

Wie immer geht es auch tierisch zu im Stadtpark.

So lädt die Reitschule Schönberger von 14 bis 17 Uhr zum Ponyreiten. Der Rassegeflügelzuchtverein Vallendar stellt Geflügel aus, Andreas Deurer und der Hofladen Kreatoffel haben Ziegen, Ponys und Rinder mitgebracht.

Auch der 15. Bauern- und Gartenmarkt wird von der Stadt Bendorf in enger Kooperation mit der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf organisiert. Rund um den Markt gibt es viele kostenfreie Parkmöglichkeiten.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 04.04.2019