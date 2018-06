Baubeginn Kanalbauarbeiten in der Sandgasse in Lahnstein

Baustellentermin für Anlieger jeden Mittwoch um 10.30 Uhr

Lahnstein. Die Bauarbeiten für die Kanalerneuerung in der Sandgasse haben am 4. Juni 2018, im Kreuzungsbereich zur Südallee in Lahnstein begonnen. Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für Ende August 2018 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden unter Vollsperrung der Sandgasse durchgeführt. Außerhalb des unmittelbaren Baufeldes wird versucht die Anfahrbarkeit der privaten Grundstücke mit Kraftfahrzeugen soweit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Während der Ausführung der Arbeiten wird ein beauftragtes Ingenieurbüro, Schwingungs- und Erschütterungsmessungen in ausgewählten Gebäuden und in Absprache mit den Hauseigentümern durchführen. Anhand der Messergebnisse

werden die zur Verdichtung verwendeten Baugeräte eingestellt um ein Überschreiten der in der DIN vorgegebenen Werte ausschließen zu können.

Während der gesamten Baumaßnahme wird ein immer wiederkehrender „Jour-fixe-Termin“ mit allen am Bau beteiligten Firmen stattfinden. Dieser wurde jetzt auf jeden Mittwoch um 10.30 Uhr festgesetzt. An diesen Terminen haben alle Betroffenen zusätzlich die Möglichkeit, ihre Anliegen vorzutragen.

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 08.06.2018