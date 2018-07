Bauarbeiten auf der B 9 am Langemarckplatz

Am Überführungsbauwerk der Mayener Straße über die B 9 im Bereich des Langemarckplatzes müssen im Rahmen der Mängelbeseitigung Instandsetzungsarbeiten an der Unterseite des Überbaus durchgeführt werden. Im Zuge dieser Arbeiten sind Eingriffe in den Verkehr auf der B 9 unvermeidlich. Um die dadurch entstehenden Verkehrsbeeinträchtigungen allerdings so gering wie möglich zu halten, hat das Brückenbauamt festgelegt, dass die Bauausführung samstags erfolgt.

Am Samstag, 04. und Samstag, 11. August werden daher in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr einzelne Fahrstreifen auf der B 9 vorübergehend gesperrt. Von diesen Sperrungen sind alle Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen betroffen. Die Zu- und Abfahrten zur bzw. von der Mayener Straße bleiben während der Baumaßnahme uneingeschränkt befahrbar.

Das Brückenbauamt bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die nicht vermeidbaren Behinderungen und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.07.2018