Autorentreff am 21. August um 18:30 Uhr

Nach einer längeren Pause trifft sich das Autorenforum Koblenz-Mayen am 21. August um 18:30 Uhr bei Jill´s Cafe in der Gemüsegasse in der Koblenzer Altstadt zum AutorenTreff, der ab sofort wieder monatlich stattfinden soll. Jeder Autor oder angehende Autor ist herzlich eingeladen dazu zu stoßen. Ziel des Autorenforums ist es sich auszutauschen und gemeinsame Projekte zu realisieren. So gab es in den vergangenen Jahren bereits eine Vortragsreihe in der Stadtbibliothek Koblenz, eine Bücherwand mit den Büchern der regionalen Autoren des Forums bei der Buchhandlung Reuffel und die gemeinsame Organisation von Lesungen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, wäre aber der besseren Planung wegen wünschenswert. Einfach eine email schreiben an autorenforumkoblenz@gmail.com.

veröffentlicht am: 13.08.2018