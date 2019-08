Ausstellungeröffnung von „Bunte Vielfalt in Acryl“ in der vhs

„Bunte Vielfalt in Acryl“ lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ (vhs). Zu sehen sind die Ergebnisse des Acryl-Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene, die verschiedenste Motive in unterschiedlichen Stilen zeigen. Von den Ideen der angehenden Künstler zeigten sich Bürgermeister Michael Mang und die Verwaltungsleiterin der vhs Jutta Günther bei der Eröffnung beeindruckt. Mang hob hervor: „Die vhs ist ein moderner und offener Ort der Begegnung, wo Menschen von- und miteinander lernen. Das zeigt sich einmal mehr durch diese Ausstellung. Denn insbesondere die kulturelle Bildung schafft in ihrer Offenheit für alle Bürgerinnen und Bürger Zugänge zur Kultur und ermöglicht so eine gesellschaftliche Teilhabe.“

Geleitet wurde der Acryl-Workshop von der Neuwieder Künstlerin Andrea Kollig (rechts). Am Ende des „Mal-Tages“, der einmalig an einem Samstag stattfand, konnten die Teilnehmer mit Unterstützung der Kursleiterin nach ihrem individuellen Kenntnisstand und ihren Zielen ein fertiges Bild mit nach Hause nehmen. Dies ist einer der Vorteil der Acrylmalerei. Die Farben trocknen sehr schnell, und man kann zügig weitermalen. Fehler können durch Übermalen leicht korrigiert werden. „Außerdem haben wir die Teilnehmerzahl bewusst auf acht beschränkt, um so zu gewährleisten, dass eine intensive Betreuung durch die Kursleiterin Andrea Kollig möglich ist,“ führte Jutta Günther aus.

Die nächsten Termine für den Acryl-Workshop sind jeweils am Samstag, 24. August, 28. September und 23. November von 10 bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist unter www.VHS-Neuwied.de oder Anmeldung@vhs-neuwied.de möglich.

Quelle: Stadt Neuwied

veröffentlicht am: 16.08.2019